Украина в 2024 г. предусматривает повышение минимальной зарплаты, что приведет к увеличению гарантированного размера пенсии. Индивиды, которые отвечают требованиям стажа и достигли определенного возраста, получат дополнительные 520 гривен к пенсии.

Согласно информации, распространенной Министерством финансов среди департаментов финансов органов местных властей, минимальная зарплата в Украине будет повышена вдвое в 2024 году. С января она будет составлять 7100 гривен, а с июля – 8000 гривен. Это увеличение будет влиять на гарантированный размер пенсий следующим образом:

Начиная с января 2024 года гарантированная пенсия увеличится с 2680 до 2840 гривен. А уже начиная с июля 2024 года гарантированная пенсия увеличится еще на 320 гривен.

Следовательно, гарантированная пенсия увеличится на сумму 520 гривен. Кроме того, минимальная пенсия в 2024 году будет увеличена с 2093 года до 2361 гривен. Максимальная пенсия также повысится более чем на 2,6 тысячи гривен, до 23 610 гривен.

Важно отметить, что это плохая новость, поскольку стоимость товаров и услуг за последние три года вырастет на 52,2%. Чтобы компенсировать этот рост цен, минимальная пенсия должна достигнуть 2944 гривен на следующий год, но этого не случится.

Источник: Обозреватель.

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