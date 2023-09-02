Для розробки нового податку Рада вивчила досвід інших країн – можливо, цей новий податок вже набуде чинності з 2024 року.

В Україні зазначається намір впровадити новий податок, спрямований на обкладення надмірно високих прибутків, отриманих банками. Зараз експерти вже розробили два варіанти цієї новації, а черпали досвід європейських країн. Можливо, цей новий податок вже набуде чинності з 2024 року.

Для розробки нового податку Рада вивчила досвід Угорщини, Чехії, Литви, Італії, Іспанії та інших європейських держав. За цим досвідом було розроблено два можливі варіанти оподаткування, проте ще не прийнято остаточного рішення.

Перший варіант передбачає стягнення податку з усіх чистих процентних доходів банків за невеликою або середньою ставкою. Наприклад, у Іспанії така ставка складає 4,8%.

Другий варіант - це податок на відмінність між чистими відсотковими доходами за звітний рік та середнім значенням за останні три-чотири роки. У цьому випадку ставка податку повинна бути значно вищою. У Литві, наприклад, за ставкою 60% обкладається 50% різниці.

Данило Гетманцев пропонує ввести цей новий податок вже з січня наступного року, і його дія має тривати протягом двох років.

Питання про доцільність введення нового податку для банків актуалізувалося після публікації фінансових результатів за перше півріччя. Упродовж січня-червня банки здобули 67,7 мільярдів гривень чистого прибутку.

Експерти підрахували, якщо ввести оподаткування на надприбуток, то це може наповнити бюджет на 10 млрд грн на рік.

Джерело: РБК Украина.

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