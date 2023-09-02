Для разработки нового налога Совет изучил опыт других стран - возможно, этот новый налог уже вступит в силу с 2024 года.

В Украине отмечается намерение ввести новый налог, направленный на обложение чрезмерно высоких доходов, полученных банками. Сейчас эксперты уже разработали два варианта этого новшества, а черпали опыт европейских стран. Возможно, этот новый налог уже вступит в силу с 2024 года.

Для разработки нового налога Совет изучил опыт Венгрии, Чехии, Литвы, Италии, Испании и других европейских стран. По этому опыту были разработаны два возможных варианта налогообложения, однако еще не принято окончательное решение.

Первый вариант предполагает взыскание налога со всех чистых процентных доходов банков по небольшой или средней ставке. К примеру, в Испании такая ставка составляет 4,8%.

Второй вариант – это налог на разницу между чистыми процентными доходами за отчетный год и средним значением за последние три-четыре года. В этом случае ставка налога должна быть значительно выше. В Литве, например, по ставке 60% облагается 50% разницы.

Даниил Гетманцев предлагает ввести этот новый налог уже с января следующего года, и его действие должно продолжаться в течение двух лет.

Вопрос о целесообразности введения нового налога для банков актуализировался после публикации финансовых результатов за первое полугодие. За январь-июнь банки получили 67,7 миллиардов гривен чистой прибыли.

Эксперты подсчитали, если ввести налогообложение на сверхприбыль, это может наполнить бюджет на 10 млрд грн в год.

Источник: РБК Украина.

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