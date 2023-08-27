В Україні, через невиплати за комунальні послуги, поширена практика блокування банківських рахунків боржників. Зараз в реєстрі таких осіб знаходиться більше 627 тисяч українців.

Навіть під час воєнного стану, норми вимагають надавання комунальних послуг та примусове стягнення платежів, навіть для переселенців у зонах бойових дій. Однак така заборгованість врешті-решт має бути погашена.

Крім відключення комунальних послуг, існують інші способи впливу на боржників. Наприклад, можливість подання судових позовів. Вже є 627,1 тисяч українців у реєстрі боржників, які програли судові справи через комунальні заборгованості.

Боржників чекають такі можливі наслідки через несплату податків:

Виконавець судового рішення може арештувати їхнє майно.

За рішенням виконавця, всі банківські рахунки можуть бути заблоковані.

Інформацію про борги можуть передати до Бюро кредитних історій, що ускладнить отримання кредиту у майбутньому.

Виконавець може вилучити майно боржника, навіть цінні дрібниці.

Додатково зазначається, що через затримку з оплатою комунальних послуг можуть бути зняті до 50% пенсійних виплат у пенсіонерів. Наприклад, якщо пенсіонер отримує щомісяця 4800 гривень, то через борги за комунальні послуги йому можуть утримувати 2400 гривень. Це впливає на статус конституційної гарантії, яка забороняє зниження розміру пенсій нижче прожиткового мінімуму (2093 гривні для пенсіонера).

Джерело: Обозреватель.

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