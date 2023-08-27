В Украине из-за невыплат за коммунальные услуги распространена практика блокирования банковских счетов должников. Сейчас в реестре таких лиц находятся более 627 тысяч украинцев.

Даже во время военного положения нормы требуют предоставления коммунальных услуг и принудительного взыскания платежей, даже для переселенцев в зонах боевых действий. Однако такая задолженность, в конце концов, должна быть погашена.

Помимо отключения коммунальных услуг, существуют другие способы воздействия на должников. К примеру, возможность подачи судебных исков. Уже есть 627,1 тысячи украинцев в реестре должников, проигравших судебные дела из-за коммунальных задолженностей.

Должников ждут следующие возможные последствия из-за неуплаты налогов:

Исполнитель судебного решения может быть арестован их имуществом.

По решению исполнителя все банковские счета могут быть заблокированы.

Информацию о долгах могут передать в Бюро кредитных историй, что усложнит получение кредита в будущем.

Исполнитель может изъять имущество должника, даже ценные мелочи.

Дополнительно отмечается, что из-за задержки с оплатой коммунальных услуг могут быть сняты до 50% пенсионных выплат у пенсионеров. Например, если пенсионер получает ежемесячно 4800 гривен, то из-за долгов за коммунальные услуги ему могут содержать 2400 гривен. Это влияет на статус конституционной гарантии, запрещающей снижение размера пенсий ниже прожиточного минимума (2093 гривны для пенсионера).

Источник: Обозреватель .

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