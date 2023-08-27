В Украине из-за невыплат за коммунальные услуги распространена практика блокирования банковских счетов должников. Сейчас в реестре таких лиц находятся более 627 тысяч украинцев.
Даже во время военного положения нормы требуют предоставления коммунальных услуг и принудительного взыскания платежей, даже для переселенцев в зонах боевых действий. Однако такая задолженность, в конце концов, должна быть погашена.
Помимо отключения коммунальных услуг, существуют другие способы воздействия на должников. К примеру, возможность подачи судебных исков. Уже есть 627,1 тысячи украинцев в реестре должников, проигравших судебные дела из-за коммунальных задолженностей.
Должников ждут следующие возможные последствия из-за неуплаты налогов:
- Исполнитель судебного решения может быть арестован их имуществом.
- По решению исполнителя все банковские счета могут быть заблокированы.
- Информацию о долгах могут передать в Бюро кредитных историй, что усложнит получение кредита в будущем.
- Исполнитель может изъять имущество должника, даже ценные мелочи.
Дополнительно отмечается, что из-за задержки с оплатой коммунальных услуг могут быть сняты до 50% пенсионных выплат у пенсионеров. Например, если пенсионер получает ежемесячно 4800 гривен, то из-за долгов за коммунальные услуги ему могут содержать 2400 гривен. Это влияет на статус конституционной гарантии, запрещающей снижение размера пенсий ниже прожиточного минимума (2093 гривны для пенсионера).
Источник: Обозреватель .
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