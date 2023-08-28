Але не варто передчасно засмучуватись, адже українці можуть легко відновити виплати пенсії, а також повернути недоотримані гроші.

Українці продовжують отримувати пенсії, але багато хто не здогадується, що частині пенсіонерів можуть раптово припинити виплату пенсії. Виплату пенсії можуть зупинити з ряду причин. Стало відомо, які існують причини.

Так, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом більш ніж 6 місяців пенсії можуть перестати виплачувати. Щоб уникнути цього, необхідно хоча б один раз за вказаний період провести транзакцію за допомогою пенсійної картки.

Наприклад, можна поповнити рахунок мобільного телефону, оплатити комунальні послуги чи інші рахунки.

Українці можуть легко відновити виплати пенсії, а також повернути недоотримані гроші. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з’являється та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", – розповіла Дар’я Марчак, заступниця голови Міністерства соціальної політики. Після перевірки даних ПФУ приймає рішення про відновлення пенсії протягом 10 днів з моменту звернення.

Також пенсія може бути зупинена в таких випадках:

Смерть громадянина. Подання пенсіонером неправдивої інформації про стаж і заробіток. Тривале перебування пенсіонера за кордоном (за винятком випадків, коли існує договір між Україною та країною перебування пенсіонера про виплату пенсії за кордоном).

Джерело: На пенсії.

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