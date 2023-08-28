Но не стоит преждевременно расстраиваться, ведь украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги.

Украинцы продолжают получать пенсии, но многие не догадываются, что части пенсионеров могут внезапно прекратить выплату пенсии. Выплату пенсии могут остановить по ряду причин. Стало известно, какие существуют причины.

Так, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более 6 месяцев пенсии могут перестать выплачивать. Чтобы избежать этого, необходимо хотя бы один раз за указанный период провести транзакцию с помощью пенсионной карты.

К примеру, можно пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги или другие счета.

Украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала Дарья Марчак, заместитель главы Министерства социальной политики. После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении пенсии в течение 10 дней с момента обращения.

Также пенсия может быть остановлена ​​в следующих случаях:

Погибель гражданина. Представление пенсионером ложной информации о стаже и заработке. Продолжительное пребывание пенсионера за границей (за исключением случаев, когда существует договор между Украиной и страной пребывания пенсионера о выплате пенсии за границей).

Источник: На пенсии .

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