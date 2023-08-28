Популярний український виконавець, музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який під час повномасштабної війни залишився сам у Києві, поки дружина з дітьми поїхала до США, розповів, що він не вибагливий і стриманий у розтратах грошей.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Тарас Тополя розповів, на що витрачає гроші, з чого складається його гардероб, і скільки платить за комунальні послуги.

За словами артиста, зараз без опалення він платить за комуналку близько 4 тисяч гривень. Однак, як наголосив Тарас Тополя, половина цієї суми – це за ОСББ, бо вона у них дуже хороша. Варто зазначити, що у Києві у музиканта із сім'єю трикімнатна квартира у новому гарному будинку.

"До речі, вчора якраз прийшла, треба заплатити. Зараз без опалення десь виходить у мене 4 тисячі. Але у нас тільки під дві тисячі ОСББ забирає. У нас будинок з охороною, треба платити, та й гарний ОСББ, гарний будинок. А так там ще електроенергія, бойлери гріють", – розповів Тарас Тополя.

Як зазначив артист, у день зйомок, наприклад, усі його витрати склали – двічі випив каву та заправив півбака бензину у машині. Щодо продуктів, то найчастіше Тарас Тополя їздить на вечерю до свого батька, де його дружина чудово готує. В одязі музикант теж невибагливий, каже, що його гардероб на 90% - це сценічні вбрання та одяг для офіційних заходів, а так йому достатньо кількох шортів та футболок.

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