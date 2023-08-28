Популярный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который во время полномасштабной войны остался сам в Киеве, пока жена с детьми уехала в США, рассказал, что он не прихотливый и сдержанный в растратах денег.

В интервью Славе Демину Тарас Тополя рассказал, на что тратит деньги, из чего состоит его гардероб, и сколько платит за коммунальные услуги.

Так, по словам артиста, сейчас без отопления он платит за коммуналку около 4 тысяч гривен. Однако, как подчеркнул Тарас Тополя, половина этой суммы – это за ОСББ, потому что оно у них очень хорошее. Стоит отметить, что в Киеве у музыканта с семьей трехкомнатная квартира в новом хорошем доме.

"Кстати, вчера как раз пришла, надо заплатить. Сейчас без отопления где-то выходит у меня 4 тысячи. Но у нас только под две тысячи ОСББ забирает. У нас дом с охраной, надо платить, ну и хорошее ОСББ, хороший дом. А так там еще электроэнергия, бойлеры греют", - рассказал Тарас Тополя.

Как отметил артист, в день съемок, например, все его траты составили – два раза выпил кофе и заправил полбака бензина в машине. Что касается продуктов, то чаще всего Тарас Тополя ездит на ужин к своему отцу, где его жена отлично готовит. В одежде музыкант тоже неприхотлив, говорит, что его гардероб на 90% - это сценические наряды и одежда для официальных мероприятий, а так ему достаточно пары шортов и футболок.

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