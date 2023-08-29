До кінця 2023 додаткові індексації не передбачаються, але деякі отримають доплати до пенсії.

В серпні, деякі пенсіонери отримають додаткову суму uhjitq у розмірі 500 гривень до своєї пенсії. При цьому в вересні нове підвищення пенсій не передбачається. Тим не менше, певні категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові виплати від ООН.

У 2023 році було заплановано кілька етапів підвищення пенсійних виплат. У березні відбулася широка індексація, під час якої затвердили мінімальні доплати розміром 100 гривень, а максимальні – 1500 гривень.

У квітні пенсії працюючим пенсіонерам перерахували збільшені суми, які почали виплачувати у червні. У липні підвищення відбулося для отримувачів спеціальних пенсій, зокрема для держслужбовців, науковців, працівників місцевого самоврядування та народних депутатів.

До кінця 2023 року додаткові індексації не передбачаються, отже розміри пенсій залишаться без змін, за винятком пенсіонерів, які святкуватимуть 70, 75 або 80 років, у них передбачена вікова надбавка.

У вересні пенсіонери, які проживають в прифронтовій зоні, отримають додаткові виплати. ООН забезпечить ці додаткові пенсійні доплати, проте ця вигода до пенсії не надається всім.

Отримати додаткову грошову допомогу до пенсії з коштів ООН можуть лише пенсіонери, які відповідають таким умовам:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсійної виплати менше 3000 гривень на місяць;

не отримували додаткові грошові виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Джерело: На пенсії.

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