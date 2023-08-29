До конца 2023 года дополнительные индексации не предусматриваются, но некототорые получат доплаты к пенсии.

В августе некоторые пенсионеры получат дополнительную сумму uhjitq в размере 500 гривен до своей пенсии. При этом в сентябре новое повышение пенсий не предполагается. Тем не менее, некоторые категории пенсионеров могут получить дополнительные выплаты от ООН.

В 2023 году было запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат. В марте произошла широкая индексация, в ходе которой утвердили минимальные доплаты в размере 100 гривен, а максимальные – 1500 гривен.

В апреле пенсии работающим пенсионерам перечислили возросшие суммы, которые начали выплачивать в июне. В июле повышение произошло для получателей специальных пенсий, в частности, для госслужащих, ученых, работников местного самоуправления и народных депутатов.

До конца 2023 года дополнительные индексации не предусматриваются, следовательно, размеры пенсий останутся без изменений, за исключением пенсионеров, которые будут праздновать 70, 75 или 80 лет, у них предусмотрена возрастная надбавка.

В сентябре пенсионеры, проживающие в прифронтовой зоне, получат дополнительные выплаты. ООН обеспечит эти дополнительные пенсионные доплаты, но эта выгода к пенсии не предоставляется всем.

Получить дополнительную денежную помощь к пенсии из средств ООН могут только пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

обитают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсионной выплаты менее 3000 гривен в месяц;

не получали дополнительные выплаты от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Источник: На пенсии.

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