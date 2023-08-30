Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" стала учасницею конференції, організованої Міносвіти та UNICEF напередодні початку нового навчального року. Ведучу запросили на захід як маму трьох дітей: її доньки навчаються в 7 і 9 класах у Празі, а син — 11-класник у Києві.

Марічка Падалко спробувала звернути увагу на проблеми дітей-підлітків, які повертатимуться з-за кордону та йтимуть до українських шкіл. Зокрема зірка підтримала ініціативу МОН із зарахуванням оцінок зі схожих предметів і з відокремленням так званого «українського компоненту» (мова, історія України), хоча поки не зрозуміло, як це працюватиме на практиці.

Марічка Падалко розповіла, що, з досвіду її друзів, діти-підлітки і їхнє бажання навчатися в своєму колективі - це один з чинників, який повертає сім’ї до України. І, навпаки, страх перед нашою освітньою системою часто зупиняє родини від повернення додому.

"Моє відчуття, що літо 2024 року з багатьох причин стане бумом повернення школярів додому, а їх тільки в країнах ЄС пів мільйона, і наші школи мають бути готовими їх прийняти. Давайте чесно, більшість підлітків, яка б не була школа там, хочуть в школу тут. І я ще не зустріла жодного, принаймні в Києві, хто б сумував, що повернувся. Найчастіше таких зустрічала з Німеччини. Можливо, у вас інший досвід", — додала зірка "1+1" Марічка Падалко.

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