В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко из "1+1" стала участницей конференции, организованной Минобразования и UNICEF накануне начала нового учебного года. Ведущую пригласили на мероприятие как маму троих детей: ее дочери учатся в 7 и 9 классах в Праге, а сын - 11-классник в Киеве.

Маричка Падалко попыталась обратить внимание на проблемы детей-подростков, которые будут возвращаться из-за границы и будут идти в украинские школы. В частности, звезда поддержала инициативу МОН с зачислением оценок по схожим предметам и с отделением так называемого «украинского компонента» (язык, история Украины), хотя пока не понятно, как это будет работать на практике.

Маричка Падалко рассказала, что, по опыту ее друзей, дети-подростки и их желание учиться в своем коллективе – это один из факторов, который возвращает семьи в Украину. И, напротив, страх перед нашей образовательной системой часто останавливает семьи от возвращения домой.

"Мое ощущение, что лето 2024 года по многим причинам станет бумом возвращения школьников домой, а их только в странах ЕС полмиллиона, и наши школы должны быть готовы их принять. Давайте честно, большинство подростков, какая бы не была школа там, хотят в школу здесь. И я еще не встретила ни одного, по крайней мере в Киеве, кто бы жалел, что вернулся. Чаще таких встречала из Германии. Возможно, у вас другой опыт", — добавила звезда "1+1" Маричка Падалко.

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Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.