На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко з "1+1" розповіла, що за час повномасштабної війни загинули 63 українські медійники. Ведуча поділилася історіями трьох героїв.

Марічка Падалко розповіла про Максима Мединського, який народився в родині військових, з дитинства мріяв бути десантником, але закінчив факультет журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка і став медійником.

"2014 року Максим пішов добровольцем на війну. У січні 2022-го він писав, що його сенс життя у доньці. Він не хотів, щоб вона жила у «совку», тому готовий піти на війну заради цього знов. З початком повномасштабного вторгнення служив у 95-ї окремій десантно-штурмовій бригаді. Був заступником командира мінометної батареї. Загинув 29 квітня 2022 року у боях на Харківщині", — пише Марічка Падалко.

Також Марічка Падалко поділилася історією Олександра Цахніва, який грав у гурті на бас-гітарі, писав музику, працював журналістом інформагентства «Вчасно», а під час повномасштабної війни змінив фах і став воїном.

Олександр приєднався до лав 37-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ, обійняв посаду стрільця-помічника гранатометника і вирушив на передову. Герой загинув 25 березня 2023 року біля селища Курдюмівка на рідній Донеччині, виконуючи бойове завдання.

Крім того, Марічка Падалко згадала про Антона Коломійця, який закінчив Херсонський державний університет і працював на місцевих телеканалах.

"Коли почалася повномасштабна війна, Антон вивіз родину з Херсона. А сам став бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 20 грудня 2022 року поблизу селища Озарянівка Донецької області. Тіло Антона кремували. Рідні чекають визволення Херсонщини, щоб поховати там його прах. Вічна пам’ять всім полеглим захисникам України", — додала ведуча "1+1" Марічка Падалко.

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