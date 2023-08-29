На своей странице в Instagram Маричка Падалко с "1+1" рассказала, что за время полномасштабной войны погибли 63 украинских медийщика. Ведущая поделилась историями трех героев.

Маричка Падалко рассказала о Максиме Мединском, который родился в семье военных, с детства мечтал быть десантником, но окончил факультет журналистики КНУ им. Тараса Шевченко и стал медийщиком.

"В 2014 году Максим пошел добровольцем на войну. В январе 2022-го он писал, что его смысл жизни в дочери. Он не хотел, чтобы она жила в «совке», поэтому готов пойти на войну ради этого снова. С началом полномасштабного вторжения служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Был заместителем командира минометной батареи. Погиб 29 апреля 2022 в боях на Харьковщине", — пишет Маричка Падалко.

Также Маричка Падалко поделилась историей Александра Цахнива, который играл в группе на бас-гитаре, писал музыку, работал журналистом информагентства «Вчасно», а во время полномасштабной войны сменил профессию и стал воином.

Александр присоединился к рядам 37-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, вступил в должность стрелка-помощника гранатометчика и отправился на передовую. Герой погиб 25 марта 2023 возле поселка Курдюмовка на родной Донетчине, выполняя боевое задание.

Кроме того, Маричка Падалко вспомнила об Антоне Коломийце, который окончил Херсонский государственный университет и работал на местных телеканалах.

"Когда началась полномасштабная война, Антон вывез семью из Херсона. А сам стал бойцом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 20 декабря 2022 вблизи поселка Озаряновка Донецкой области. Тело Антона кремировали. Родные ждут освобождения Херсонщины, чтобы там похоронить его прах. Вечная память всем павшим защитникам Украины", - добавила ведущая "1+1" Маричка Падалко.

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