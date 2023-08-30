Позитив визнав, що не впевнений, чи повністю подолав депресію, але наголосив, що підтримка з боку близьких та друзів виявилася незамінною у цьому процесі.

Репер Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, активно розвиває власну сольну музичну кар'єру. Раніше він був частиною кількох колективів, включаючи MOЗGI та "Час і Скло".

Позитив поділився своїми роздумами щодо переходу на сольний шлях в інтерв'ю.

За його словами, коли завершився спільний проект із "Час та Скло", виникли певні труднощі. Він мав сумніви про те, чи варто починати сольну кар'єру. Такий перехід викликав певну невизначеність. Особливо після величезного успіху групи стало складно перейти на новий етап.

Також репер поділився своїм досвідом подолання депресії. Він провів повне медичне обстеження, хоча це зажадало значних витрат. Однак він розумів важливість цього заходу.

Коли була такий великий успіх був у групи, то складно себе переналаштувати на щось нове. .Check-up організму після 30 потрібно точно один раз на рік робити" - заявив Позитив.

Раніше телеведучий Володимир Остапчук разом із українським співаком Позитивом (Олексій Завгородній) потрапили у серйозний скандал через свої слова про жінок.

У своєму акаунті в Instagram, Позитив пояснив, що його слова були особистою думкою і не мали на меті нав'язати цю думку іншим. Він підкреслив, що його наміри не включали образи будь-кого.

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