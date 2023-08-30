Позитив признал, что не уверен, полностью ли преодолел депрессию, но подчеркнул, что поддержка со стороны близких и друзей оказалась незаменимой в этом процессе.

Рэпер Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, активно развивает собственную сольную музыкальную карьеру в настоящее время. Ранее он был частью нескольких коллективов, включая MOЗGI и "Время и Стекло".

Позитив поделился своими размышлениями относительно своего перехода на сольный путь в интервью.

По его словам, когда завершился совместный проект с "Время и Стекло", возникли определенные затруднения. Он испытывал сомнения о том, стоит ли начинать сольную карьеру. Такой переход вызвал некоторую неопределенность. Особенно после огромного успеха группы стало сложно переключиться на новый этап.

Также рэпер поделился своим опытом преодоления депрессии. Он провел полное медицинское обследование, хотя это потребовало значительных затрат. Однако он понимал важность этой меры.

"Была немножко яма. Когда такой большой успех был у группы, то сложно себя перенастроить на что-то новое. Все неслось, как поезд шел и уходил. Была депрессия. Я сдал общий анализ. Супер много денег потратил, но это нужно было делать. Check-up организма после 30 нужно точно один раз в год делать" - заявил Позитив.

Ранее телеведущий Владимир Остапчук вместе с украинским певцом Позитивом (Алексей Завгородний) попали в серьезный скандал из-за своих слов о женщинах.

В своем аккаунте в Instagram, Позитив пояснил, что его слова являлись личным мнением и не преследовали цель навязать это мнение другим. Он подчеркнул, что его намерения не включали в себя оскорбление кого-либо.

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