Телеведучий Григорій Решетник вирішив надати своїй дружині та дітям можливість провести два місяці за кордоном під час відпустки. Внаслідок цього рішення, Крістіна Решетник зіткнулася з хвилею негативних коментарів. Багато українців засудили блогерку за її явне бажання похвалитися своєю відпусткою.

Нещодавно дружина Григорія Решетника опублікувала свіжу посаду, присвячену її відпочинку. Протягом двох місяців вона регулярно публікувала фотографії, де вони з дітьми відпочивають на морському узбережжі.

Решетник поділилася, що для її дітей ці два місяці стали справжнім відпочинком, адже це був перший раз за півтора роки, коли вони могли так насолодитися відпочинком. Проте українцям, фоловерам Христини Решетник, не сподобалося, як вона публічно демонструвала свою відпустку. Вони висловили своє невдоволення у коментарях, засуджуючи її бажання похвалитися.

Українці поділилися думкою:

«Не хреновий такий відпочинок цілих два місяці біля моря. Тут возиш своїх дітей із села до села, щоб хоч трохи часу не чули цих сірен. Бо бідних уже трясе від тривог. А ця ніяк не вгамунка своїми відпочинками. Якби Гриша ближче до фронту не раділа б так;

Ви повинні розуміти, що на Вас підписані прості люди, які сидять під обстрілами. А їхня дитина мріє і просить батьків, хоча б поїхати до річки...; Ну відпочиваєте…. Молодці…Навіщо ви це виставляєте…?; Я думаю, що якби її чоловік був на війні, то два місяці на морі вони не відпочивали б».

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