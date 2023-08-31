Телеведущий Григорий Решетник решил предоставить своей жене и детям возможность провести два месяца за границей во время отпуска. В результате этого решения, Кристина Решетник столкнулась с волной негативных комментариев. Многие украинцы осудили блоггершу за ее явное желание похвастаться своим отпуском.

Недавно супруга Григория Решетника опубликовала свежий пост, посвященный ее отдыху. В течение двух месяцев она регулярно публиковала фотографии, на которых они с детьми отдыхают на морском побережье.

Решетник поделилась, что для ее детей эти два месяца стали настоящим отдыхом, ведь это был первый раз за полтора года, когда они могли так насладиться отдыхом. Однако украинцам, фолловерам Кристины Решетник, не понравилось, как она публично демонстрировала свой отпуск. Они выразили свое недовольство в комментариях, осуждая ее желание похвастаться.

Украинцы поделились мнением:

«Не хреновый такой отдых целых два месяца у моря. Здесь возишь своих детей из села в село, чтобы хоть немного времени не слышали этих серен. Ибо бедных уже трясет от тревог. А эта никак не угомонница своими отдыхами. Был бы Гриша ближе к фронту не радовалась бы так;

Вы же должны понимать, что на Вас подписаны простые люди, сидящие под обстрелами. А их ребенок мечтает и просит родителей, хотя бы поехать к реке...; Ну отдыхаете…. Молодцы…Зачем вы это выставляете…?; Я думаю, что если бы ее муж был на войне, то два месяца на море они бы не отдыхали».

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