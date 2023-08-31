Злата Огневич, українська співачка, поділилася в соціальній мережі Інстаграм своїми переживаннями та наболілим з нагоди Дня пам'яті. Огневич супроводжувала свої висловлювання зворушливим фото, закликаючи українців не розслаблятися і не забувати, якою ціною нам дана можливість зараз почуватися вільними.
День пам'яті захисників України. Ціна-надвисока. Чи спроможні ми витримати всі випробування? Я вірю, що здатні, я бачила на власні очі, я знаю, що ми зможемо все подолати. Я знаю, що справжні патріоти України мають спільні цінності. Я відчуваю великий біль і зневіру, коли зустрічаю сім'ї полеглих…» - ділиться Огневич.
Українці висловили свої переживання у відповідь:
«Вічна пам'ять усім полеглим героям за нашу рідну Україну; Обов'язок усіх живих, щоб загибель всіх героїв не була марною!; дякую за захист, герої. Слава Героям України; Вічна пам'ять полеглих Захисникам, нашим Героям!; Світла пам'ять нашим людям, які померли в цій війні».
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Раніше Огневич поділилася нагодою, яка викликала в ній обурення. Вона розповіла про обурення, викликане поведінкою одного з її сусідів, з яким виник конфлікт. На своїй сторінці в Instagram-stories Огневич наголосила, що опинилася в неприємній ситуації з цим сусідом.
Злата Огневич поділилася, що чоловік показав їй свою медаль, яку він отримав за благодійність, та наголосив, що вона, на його думку, займається не допомогою, а просто просуванням свого іміджу.
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