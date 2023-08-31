Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", поделилась в Инстаграм наболевшим.

Злата Огневич, украинская певица, поделилась в социальной сети Инстаграм своими переживаниями и наболевшим по случаю Дня памяти. Огневич сопроводила свои высказывания трогателньым фото, призывая украинцев не расслабляться и не забывать, какой ценой нам дана возможность сейчас чувствовать себя свободными.

«День памяти защитников Украины. Цена-сверхвысокая. Способны ли мы выдержать все испытания? Я верю, что способны, я видела своими глазами, я знаю, что мы сможем все преодолеть. Я знаю, что у настоящих патриотов Украины общие ценности. Я чувствую большую боль и уныние, когда встречаю семьи павших…» - делится Огневич.

Украинцы высказали свои переживания в ответ:

«Вечная память всем павшим героям за нашу родную Украину; Обязанность всех живых, чтобы гибель всех героев не была напрасной!; спасибо за защиту, герои. Слава Героям Украины; Вечная память павших Защитникам, нашим Героям!; Светлая память нашим людям, умершим в этой войне».

Ранее Огневич поделилась случаем, который вызвал в ней негодование. Она рассказала о негодовании, вызванном поведением одного из ее соседей, с которым возник конфликт. На своей странице в Instagram-stories Огневич подчеркнула, что оказалась в неприятной ситуации с этим соседом.

Злата Огневич поделилась, что мужчина показал ей свою медаль, которую он получил за благотворительность, и подчеркнул, что она, по его мнению, занимается не помощью, а просто продвижением своего имиджа.

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