Злата Огневич, украинская певица, поделилась в социальной сети Инстаграм своими переживаниями и наболевшим по случаю Дня памяти. Огневич сопроводила свои высказывания трогателньым фото, призывая украинцев не расслабляться и не забывать, какой ценой нам дана возможность сейчас чувствовать себя свободными.
«День памяти защитников Украины. Цена-сверхвысокая. Способны ли мы выдержать все испытания? Я верю, что способны, я видела своими глазами, я знаю, что мы сможем все преодолеть. Я знаю, что у настоящих патриотов Украины общие ценности. Я чувствую большую боль и уныние, когда встречаю семьи павших…» - делится Огневич.
Украинцы высказали свои переживания в ответ:
«Вечная память всем павшим героям за нашу родную Украину; Обязанность всех живых, чтобы гибель всех героев не была напрасной!; спасибо за защиту, герои. Слава Героям Украины; Вечная память павших Защитникам, нашим Героям!; Светлая память нашим людям, умершим в этой войне».
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Просто страшно": полыхает российский курорт, где Путин прячет свой дворец
"Открывайте окна, но у меня война": Дорофеева разочаровала украинцев, устроив дерзкие танцы с Барских
Российский аэропорт атакован, самолеты вспыхнули, как бумажные: "Привечайте войну у дверей"
Играл с Бокланом, Зюбиной и Ребрик: внезапно умер известный украинский актер
Ранее Огневич поделилась случаем, который вызвал в ней негодование. Она рассказала о негодовании, вызванном поведением одного из ее соседей, с которым возник конфликт. На своей странице в Instagram-stories Огневич подчеркнула, что оказалась в неприятной ситуации с этим соседом.
Злата Огневич поделилась, что мужчина показал ей свою медаль, которую он получил за благотворительность, и подчеркнул, что она, по его мнению, занимается не помощью, а просто продвижением своего имиджа.
Последние новости Украины:
Напомним, "Холостячка" Огневич заинтриговала кадрами со своего необычного свидания
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич неожиданного заговорила о кризисе среднего возраста
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич высказалась перед украинцами, но зацепила одним словом