Камалія та Мохаммад Захур постали перед об'єктивом у боксерських рукавичках, здивувавши українців в Інстаграм.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка Камалія , справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова вирішила здивувати українців незвичним кадром. Так, цього разу Камалія поділилася кумедним моментом із її чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, радуючи своїх шанувальників цікавим контентом.

Камалія весело продемонструвала, як вони із її обранцем вирішують невеликі "суперечки" на публіці. Зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вони обоє позують на якомусь заході. Камалія та Мохаммад Захур постали перед об'єктивом у боксерських рукавичках.

Камалія вдала, ніби вона робить удар, тоді як її чоловік, з усмішкою на обличчі, уникає віртуальної атаки.

"Нещодавно з'ясовували стосунки з Мохаммадом Захуром на публіці", - заявила Камалія і викликала здивування українців у позитивному ключі.

"Ви із Захуром неймовірні, обожнюю вас; Камалія! Ви неймовірна; Ви такі милі) рада що у вас все добре; Чудові; Яка прикольна фоточка; Прикольне фото, мало не прилетіло; Ви чудова пара!; Тільки з гумором з'ясовувати стосунки 👏, сміх допомагає подолати всі разом" - зауважили у відповідь у мережі.

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