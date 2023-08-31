Камалия и Мохаммад Захур предстали перед объективом в боксерских перчатках, удивив украинцев в Инстаграм.

В этот раз на своей странице в Instagram певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, решила удивить украинцев непривычным кадром. Так, в этот раз Камалия поделилась забавным моментом с ее супругом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, радуя своих поклонников интересным контентом.

Камалия весело продемонстрировала, как они с ее избранником разрешают небольшие "споры" на публике. Звезда разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой они оба позируют на каком-то мероприятии. Камалия и Мохаммад Захур предстали перед объективом в боксерских перчатках.

Камалия сделала вид, будто она совершает удар, в то время как ее супруг, с улыбкой на лице, избегает виртуальной атаки.

"Недавно выясняли отношения с Мохаммадом Захуром на публике", — заявила Камалия и вызвала удивление украинцев в положительном ключе.

"Вы с Захуром невероятны, обожаю вас; Камалия!Вы невероятная; Вы такие милые) рада что у вас все хорошо; Замечательные; Какая прикольная фоточка; Прикольное фото, чуть не прилетело; Вы отличная пара!; Только с юмором выяснять отношения 👏, смех помогает преодолеть все вместе" - подметили в ответ в сети.

Последние новости Украины:

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.