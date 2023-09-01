Ірина Сопонару була учасницею гумористичного проєкту категорії «18+» на російському телеканалі ТНТ «Не спать», пише Politeka.net.
Крім того, нагадаємо, що Сопонару була учасницею команди КВК «Вінницькі перці».
За словами Сопонару, там до неї ставились нормально. Але під час гри у КВК ситуація була інакшою.
Сопонару розповіла в інтерв’ю «Слава +», що до українських команд в російському КВК ставились зі зневагою.
«Коли ми грали в КВК, завжди було таке відчуття, що якось до українських команд трошки… я не можу навіть це описати. Сказати, що з якоюсь неповагою. Зі зневагою, якось так. Хоча ми були не гірші, як всі інші, але все одно якось «ой, хо*ли». Якось так, несерйозно», - розповіла Ірина Сопонару.
Сопонару зізнається, що тоді цього не розуміла.
«Сказати чесно, думала, що це, може, якийсь прикол. Мене чомусь це не ображало тоді», - каже Ірина Сопонару.
Сьогодні Ірина Сопонару вважає КВК російською пропагандою.
«Я незнаю, куди ми дивилися в той момент. Я цього не бачила. Чи я була занадто молодою, дурною, не розуміла ще таких моментів».
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