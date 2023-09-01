Звезда Женского квартала, КВН и юмористического сериала "Однажды под Полтавой", украинская актриса Ирина Сопонару рассказала, какое отношение к себе испытывала в России.

Ирина Сопонару была участницей юмористического проекта категории «18+» на российском телеканале ТНТ «Не спать», пишет Politeka.net.

Кроме того, напомним, что Сопонару была участницей команды КВН «Винницкие перцы».

По словам Сопонару, там к ней относились нормально. Но во время игры в КВН ситуация была иной.

Сопонару рассказала в интервью «Слава+» , что к украинским командам в российском КВН относились с пренебрежением.

«Когда мы играли в КВН, всегда было такое ощущение, что как-то к украинским командам немножко… я не могу даже это описать. Сказать, что с каким-то неуважением. С пренебрежением, как-то так. Хотя мы были не хуже всех остальных, но все равно как-то «ой, хо*лы». Как-то так, несерьезно», – рассказала Ирина Сопонару.

Сопонару признается, что тогда этого не понимала.

«Сказать честно, думала, что это, может быть, какой-то прикол. Меня почему-то это не оскорбляло тогда», – говорит Ирина Сопонару.

Сегодня Ирина Сопонару считает КВН российской пропагандой.

"Я не знаю, куда мы смотрели в тот момент. Я этого не видела. Была ли я слишком молода, глупа, не понимала еще таких моментов".

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