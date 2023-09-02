Відома актриса Ганна Саліванчук, яка намагається привернути увагу фанатів до Інстаграма, вирішила розповісти подробиці про народження свого сина. Саліванчук поділилася в Інстаграм також не лише історією, а й зворушливим відео.

«Миките 3 роки! Як ти народився, бачила вся Україна, бо народжувала я тебе у прямому ефірі, можливо, як ти виростеш, ти на мене розлютишся, але я мала показати жінкам, що народжувати не страшно - вийшов через 11 хв.

Так, звичайно, у мене є ще Гліб, але він подорослішав рівно 3 роки тому, коли народився ти, і він постійно мені допомагає з тобою. Люблю тебе сильно, будь завжди щасливий і здоровий у вільній Україні» - зворушливо написала Саліванчук, звертаючись до свого молодшого сина.

За словами Саліванчук, вона не знає, як би справлялася, якби довелося проживати війну одній, без таких енергійних малюків, які заряджають позитивом. Завдяки дітям вона продовжує йти вперед і прагне розвиватися далі.

Нагадаємо, у травні Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова, нагородили українсько-французьким орденом Королеви Ганни "Честь Вітчизни", який вручають за сумлінне служіння Україні. Але ця новина викликала негативну реакцію у суспільстві.

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