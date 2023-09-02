Известная актриса Анна Саливанчук, которая старается привлечь внимание фанатов в Инстаграм, решила рассказать подробности о рождении своего сына. Саливанчук поделилась в Инстаграм также не только историей, но и трогательным видео.

«Никите 3 годика! Как ты родился, видела вся Украина, потому что рожала я тебя в прямом эфире, возможно как ты вырастешь, ты на меня разозлишся, но я должна была показать женщинам, что рожать не страшно - вышел через 11 мин.

Да конечно у меня есть еще Глеб, но он повзрослел ровно 3 года назад, когда родился ты, и он постоянно мне помогает с тобой. Люблю тебя сильно, будь всегда счастлив и здоров в свободной Украине» - трогательно написала Саливанчук, обращаясь к своему младшему сыну.

По словам Саливанчук, она не знает, как бы справлялась, если бы пришлось проживать войну одной, без таких энергичных и заряжающих позитивом малышей. Благодаря детям, она продолжает идти вперед и стремится развиваться далее.

Напомним, в мае Саливанчук, являющуюся женой продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова, наградили украино-французским орденом Королевы Анны "Честь Отчизны", который вручают за добросовестное служение Украине. Но эта новость вызвала отрицательную реакцию в обществе.

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