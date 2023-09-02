У Мінсоцполітиці наголосили, що розмір індексації пенсій залежатиме від двох факторів.

У 2024 році Україна планує провести індексацію пенсій, незважаючи на потенційні ризики для державних фінансів у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Також оформити пенсію можна буде через застосунок «Дія» та електронний кабінет Пенсійного фонду, або звернутися у консульство, якщо людина знаходиться за кордоном.

Планується, що індексація пенсій відбудеться 1 березня 2024 року, заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак.

Проте точні терміни та обсяг індексації будуть визначені після затвердження державного бюджету, а їх розмір залежатиме від рівня інфляції.

Дарина Марчак зауважила, що розмір індексації пенсій залежатиме від двох факторів: величини інфляції та зростання середньої заробітної плати, відповідно до законодавства. Детальніші дані про індексацію будуть доступні на початку 2024 року, після отримання статистичних даних за 2023 рік.

Уточнено, що Україна виконує всі свої зобов'язання щодо виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях та серед громадян, які проживають за кордоном. В серпні цього року також було введено можливість звертатися за допомогою в оформленні пенсій через консульські установи для осіб, які перебувають за межами держави.

Щодо субсидій, Марчак зауважила, що їх розмір автоматично перераховується Пенсійним фондом, зокрема, після зміни тарифів.

Джерело: Українське радіо.

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