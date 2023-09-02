В Минсоцполитике отметили, что размер индексации пенсий будет зависеть от двух факторов.

В 2024 году Украина планирует провести индексацию пенсий, невзирая на потенциальные риски для государственных финансов в связи с полномасштабным вторжением России. Также оформить пенсию можно будет через приложение «Дія» и электронный кабинет Пенсионного фонда или обратиться в консульство, если человек находится за границей.

Планируется, что индексация пенсий состоится 1 марта 2024 года, заявила первый заместитель министерства социальной политики Дарья Марчак.

Однако точные сроки и объемы индексации будут определены после утверждения государственного бюджета, а их размер будет зависеть от уровня инфляции.

Дарья Марчак отметила, что размер индексации пенсий будет зависеть от двух факторов: величины инфляции и рост средней заработной платы согласно законодательству. Более подробные данные об индексации будут доступны в начале 2024 года, после получения статистических данных за 2023 год.

Уточнено, что Украина выполняет все свои обязательства по выплате пенсий на временно оккупированных территориях и среди граждан, проживающих за границей. В августе этого года также была введена возможность обращаться за помощью в оформлении пенсий через консульские учреждения для лиц, находящихся за пределами государства.

Относительно субсидий Марчак отметила, что их размер автоматически перечисляется Пенсионным фондом, в частности, после изменения тарифов.

Источник: Украинское радио.

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