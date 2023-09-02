Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", показала в Інстаграмах рідкісні кадри з минулого.

Злата Огневич, українська співачка, поділилася у соціальній мережі Інстаграм архівними кадрами з минулого та вразила українців. Огневич спеціально до початку навчального року вирішила показати, як вона сама добивалася успіхів і прагнула здійснити мрію.

«Початок осені. А для багатьох українців – початок нового періоду життя. Я більше любила ходити в музичну школу, там було якось вільніше дихати, мислити. Хоча і в звичайній були вчителі, яких я дуже любила. Лише згодом усвідомила – яка це складна професія! На фото-моя перша вчителька фортепіано Ліна Філіппова» - написала Огневич.

Також Злата Огневич зауважила, що головна школа для неї – саме життя, постійно доводиться вдосконалюватись:

«Іноді завалюю іспити, не готую хатку, прогулюю заняття, але загалом - все подобається» - зізналася Злата Огневич. У мережі підтримали порівняння артистки та її рідкісний кадр.

Раніше Огневич своїми переживаннями та наболілим з нагоди Дня пам'яті. Огневич супроводжувала свої висловлювання зворушливим фото, закликаючи українців не розслаблятися і не забувати, якою ціною нам дана можливість зараз почуватися вільними.

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