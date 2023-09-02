Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", показала в Инстаграм редкие кадры из прошлого.

Злата Огневич, украинская певица, поделилась в социальной сети Инстаграм архивными кадрами из прошлого и впечатлила украинцев. Огневич специально к началу учебного года решила показать, как она сама добивалась успехов и стремилась исполнить мечту.

«Начало осени.А для многих украинцев – начало нового периода жизни. Я больше любила ходить в музыкальную школу, там было как-то свободнее дышать, мыслить 🫂 Хотя и в обычной были учителя, которых я очень любила. Только со временем осознала – какая это сложная профессия! На фото- моя первая учительница фортепиано Лина Филиппова» - написала Огневич.

Также Злата Огневич подметила, что главная школа для нее – сама жизнь, постоянно приходиться совершенствоваться:

«Иногда заваливаю экзамены, не готовлю домашку, прогуливаю занятия, но в целом - все нравится» - призналась Злата Огневич. В сети поддержали сравнения артистки и ее редкий кадр.

Ранее Огневич своими переживаниями и наболевшим по случаю Дня памяти. Огневич сопроводила свои высказывания трогателньым фото, призывая украинцев не расслабляться и не забывать, какой ценой нам дана возможность сейчас чувствовать себя свободными.

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