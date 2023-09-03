Артист студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до початку повномасштабного вторгнення здобув славу завдяки пародіям на президента Володимира Зеленського, тепер робить гумористичні відео про важливі політичні та суспільні події навколо російської агресії.

Цього разу Юрій Великий із "Квартал 95" опублікував на своєму YouTube-каналі нову пародію на Ігора Гіркіна. Зірка "Квартал 95" висміяв терориста, який перебуваючи під арештом у російському СІЗО, напередодні заявив про висування своєї кандидатури на виборах президента рф, які мають відбутися у березні 2024 року.

"Днями ГІРКІН написав у своєму телеграм-каналі про те, що він збирається йти в президенти РФ ☺️ І навіть написав кілька причин, чому треба обрати його, а не старого маразматичного дідуся. І найцікавіше, що має всі шанси бути зареєстрованим як кандидат у президенти. Адже він старший за 50, а значить за віком вже проходить 😁", — жартує зірка "Квартал 95" Юрій Великий під відео.

Українці в коментарях оцінили нову пародію та підтримали Юрія Великого з "Квартал 95":

"Сподіваюся, що Гіркін підписаний на Ваш канал і отримує таке ж задоволення, як ми 😅";

"Браво, Юрій, ви дійсно великий комік. Ви так вмієте перетворитися, що якщо не дивитися на екран, а тільки слухати, то можна забути, що це насправді не Гіркін";

"Ігор Кандидатович Путінкритикін, Ви суть передали в саму точку!".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.