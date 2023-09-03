Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до начала полномасштабного вторжения снискал славу благодаря пародиям на президента Владимира Зеленского, теперь делает юмористические видео о важных политических и общественных событиях вокруг российской агрессии.

В этот раз Юрий Великий из "Квартал 95" опубликовал на своем YouTube-канале новую пародию на Игоря Гиркина. Звезда "Квартал 95" высмеял террориста, который находясь под арестом в российском СИЗО, накануне заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента рф, которые должны пройти в марте 2024 года.

"На днях ГИРКИН написал в своем телеграм-канале о том, что он собирается идти в президенты РФ ☺️ И даже написал несколько причин, почему нужно избрать его, а не старого маразматического дедушку. И самое интересное, что имеет все шансы быть зарегистрированным как кандидат в президенты. Ведь он старше 50, а значит по возрасту уже проходит 😁", - шутит звезда "Квартал 95" Юрий Великий под видео.

Украинцы в комментариях оценили новую пародию и поддержали Юрия Великого из "Квартал 95":

"Надеюсь, что Гиркин подписан на Ваш канал и получает такое же удовольствие, как мы 😅";

"Браво, Юрий, вы действительно великий комик. Вы так умеете превратиться, что если не смотреть на экран, а только слушать, то можно забыть, что это действительно не Гиркин";

"Игорь Кандидатович Путинкритикин, Вы суть передали в самую точку!"

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.