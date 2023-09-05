В рамках мобілізації Міністерство оборони України внесло зміни до вимог для оцінки придатності до військової служби і уточнило процедуру визначення місця служби для обмежено придатних осіб. Крім того, в рамках мобілізації вимоги до проведення військово-лікарської комісії (ВЛК) для десантників і морпіхів були спрощені.

Міністерством оборони України затверджено оновлений перелік захворювань, які використовуються для оцінки придатності до військової служби та для регулювання служби обмежено придатних осіб.

Новий перелік захворювань, затверджений в рамках мобілізації, із якими призовуть до армії обмежено придатних:

Клінічно вилікуваний туберкульоз. Вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій. Безсимптомний ВІЛ. Хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій. Легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки. Невротичні та соматоформні розлади, такі як фобії, тривожність, адаптаційні розлади, соматоформні розлади, неврастенія та реакції на тяжкий стрес, за умови помірно виражених та короткочасних проявів. Повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи. Епізодичні та пароксизмальні розлади.

В коментарях українці обурились новому рішенню в рамках мобілізіції, яке було прийнято в рамках мобілізації:

"Людей не вистачає катастрофічно на фронті. І так, нам всім брешуть про втрати. Якщо здорові не хочуть йти і тікають від повісток - будуть гребти хворих", "Не соромно, щоб їхні жалюгідні шкури зачищали інваліди чи звичайні люди?", "А які х хворих вояки? Хіба що - знищити, щоб не путались під ногами! То це вже геноцид!", "То чого не відправляють частину поліцейських, працівників сбу і інших структур? Кого вони охороняють в тилу? В нас є ТРО".

Джерело: ТСН.

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