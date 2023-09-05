В рамках мобілізації Міністерство оборони України внесло зміни до вимог для оцінки придатності до військової служби і уточнило процедуру визначення місця служби для обмежено придатних осіб. Крім того, в рамках мобілізації вимоги до проведення військово-лікарської комісії (ВЛК) для десантників і морпіхів були спрощені.
Міністерством оборони України затверджено оновлений перелік захворювань, які використовуються для оцінки придатності до військової служби та для регулювання служби обмежено придатних осіб.
Новий перелік захворювань, затверджений в рамках мобілізації, із якими призовуть до армії обмежено придатних:
- Клінічно вилікуваний туберкульоз.
- Вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій.
- Безсимптомний ВІЛ.
- Хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій.
- Легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки.
- Невротичні та соматоформні розлади, такі як фобії, тривожність, адаптаційні розлади, соматоформні розлади, неврастенія та реакції на тяжкий стрес, за умови помірно виражених та короткочасних проявів.
- Повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи.
- Епізодичні та пароксизмальні розлади.
В коментарях українці обурились новому рішенню в рамках мобілізіції, яке було прийнято в рамках мобілізації:
"Людей не вистачає катастрофічно на фронті. І так, нам всім брешуть про втрати. Якщо здорові не хочуть йти і тікають від повісток - будуть гребти хворих", "Не соромно, щоб їхні жалюгідні шкури зачищали інваліди чи звичайні люди?", "А які х хворих вояки? Хіба що - знищити, щоб не путались під ногами! То це вже геноцид!", "То чого не відправляють частину поліцейських, працівників сбу і інших структур? Кого вони охороняють в тилу? В нас є ТРО".
Джерело: ТСН.
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