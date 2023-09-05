В рамках мобилизации Министерство обороны Украины внесло изменения в требования для оценки пригодности к военной службе и уточнило процедуру определения места службы для ограниченно подходящих лиц. Кроме того, в рамках мобилизации требования к проведению военно-врачебной комиссии (ВЛК) для десантников и морпехов были упрощены.

Министерством обороны Украины утвержден обновленный перечень заболеваний, которые используются для оценки годности военной службы и для регулирования службы ограниченно подходящих лиц.

Новый перечень заболеваний, утвержденный в рамках мобилизации, с которым призовут в армию ограниченно пригодных:

Клинически излеченный туберкулез. Вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций. Бессимптомный ВИЧ. Болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций. Легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Невротические и соматоформные расстройства, такие как фобии, тревожность, адаптационные расстройства, соматоформные расстройства, неврастения и реакции на тяжелый стресс при умеренно выраженных и кратковременных проявлениях. Медленно прогрессивные заболевания центральной нервной системы. Эпизодические и пароксизмальные расстройства.

В комментариях украинцы возмутились новым решением в рамках мобилизации, которое было принято в рамках мобилизации:

"Людей не хватает катастрофически на фронте. И да, нам всем врут о потерях. Если здоровые не хотят уходить и убегают от повесток - будут грести больных", "Не стыдно, чтобы их жалкие шкуры зачищали инвалиды или обычные люди?", " А какие их больных воины? Разве что - уничтожить, чтобы не путались под ногами! Так это уже геноцид!", "Так чего не отправляют часть полицейских, работников сбу и других структур? Кого они охраняют в тылу? У нас есть ТРО".

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, как действовать, если ТЦК отказал в отсрочке.

Также Politeka сообщала, уклонисты от мобилизации придумали новый метод побега за границу.