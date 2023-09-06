"ПриватБанк" є одним із найпопулярніших банків в Україні, але, незважаючи на свою популярність і доступність, цей банк може іноді розчарувати своїх клієнтів. Деякі українці стикаються із проблемами при користуванні послугами "ПриватБанк".

На спеціалізованому веб-ресурсі "Мінфін" було розміщено негативний відгук про роботу "ПриватБанк". На цей раз клієнт поскаржився на якість купюр, видані касиром у банку.

Так, клієнт "ПриватБанк" розповів, що йому потрібно було зняти долари з валютної картки. Він наперед замовив купюри в касі одного з відділень "ПриватБанк". Зокрема чоловік прийшов до банківського відділення у Києві на вулиці Кібальчича 11в.

Коли клієнт банку прийшов у відділення, то побачив чергу до каси. Він простояв близько 30 хвилин. Коли ж настала його черга, йому замість нормальних доларових купюр підсунули сміття. Як зізнався сам клієнт "ПриватБанк", він ніколи у своєму житті не бачив купюри у такому стані.

"Валюта в касі 2003 жовта в плямах, купюри посередні заламані та зачесані. Просто жах. Касир відповіла у мене інших немає. Я замовляв заздалегідь, вона що, не бачить у якому стані гроші? Даремно витрачений час та зіпсований настрій!", - уточнив клієнт "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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