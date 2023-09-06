"ПриватБанк" один из самых популярных банков в Украине, но, несмотря на свою популярность и доступность, этот банк может иногда разочаровать своих клиентов. Некоторые украинцы сталкиваются с проблемами при пользовании услугами "ПриватБанк".

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был размещен отрицательный отзыв о работе "ПриватБанка". На этот раз клиент пожаловался на качество купюр, выданные кассиром в банке.

Так, клиент "ПриватБанк" рассказал, что ему нужно было снять доллары из валютной карты. Он заранее заказал купюры в кассе одного из отделений "ПриватБанк". В частности мужчина пришел в банковское отделение в Киеве по улице Кибальчича 11в.

Когда клиент банка пришел в отделение, то увидел очередь к кассе. Он простоял около 30 минут. Когда же наступила его очередь, ему вместо нормальных долларовых купюр подсунули "муссор". Как признался сам клиент "ПриватБанк", он никогда в своей жизни не видел купюры в таком состоянии.

"Валюта в кассе 2003 желтая в пятнах, купюры посредственные заломаны и зачесаны. Просто ужас. Кассир ответила у меня других нет. Я заказывал заранее, она что, не видит в каком состоянии деньги? Напрасно потраченное время и испорченное настроение!", - уточнил клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.