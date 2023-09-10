В Україні, де воєнний стан та мобілізацію продовжили до 15 листопада, можуть мобілізувати непридатних для військової служби українців.

Мобілізація в Україні триває. Україна під час мобілізації не може прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є деякі виключення, коли можуть мобілізувати непридатних до військової служби.

Роман Сушко, начальник Кременчуцького районного Територіального центру кар'єри та соціального захисту, пояснив цей процес.

Він наголосив, що ТЦК не може безпосередньо мобілізувати осіб з інвалідністю. Однак в рамках мобілізації передбачено, якщо такі особи висловлюють бажання вступити на військову службу, їх направляють на Військово-лікарску комісію (ВЛК).

Там комісія приймає рішення, чи може дана особа обіймати військову службу.

Аналогічна процедура існує і для осіб, які непридатні до військової служби за медичними показниками в рамках мобілізації. Якщо така особа виражає бажання служити, вона повинна подати заяву, і лише після цього її можна розглянути на призов. Те ж саме стосується і багатодітних військовозобов'язаних: їх можуть призвати лише у випадку, якщо вони особисто подають заяву.

Роман Сушко також вказав на необхідність отримання заяви від дружини тих чоловіків, які виразили бажання служити. Це робиться для уникнення можливих непорозумінь та конфліктів в сім'ї, оскільки були випадки, коли чоловіки подавали заяви на мобілізацію, а потім їхні дружини вимагали повернення чоловіків назад.

Джерело: Кременчуцький ТелеграфЪ.

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