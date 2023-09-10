Мобілізація в Україні триває. Україна під час мобілізації не може прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є деякі виключення, коли можуть мобілізувати непридатних до військової служби.

Роман Сушко, начальник Кременчуцького районного Територіального центру кар'єри та соціального захисту, пояснив цей процес.

мобілізація, мобілізація в Україні, повістки

Він наголосив, що ТЦК не може безпосередньо мобілізувати осіб з інвалідністю. Однак в рамках мобілізації передбачено, якщо такі особи висловлюють бажання вступити на військову службу, їх направляють на Військово-лікарску комісію (ВЛК).

Там комісія приймає рішення, чи може дана особа обіймати військову службу.

Аналогічна процедура існує і для осіб, які непридатні до військової служби за медичними показниками в рамках мобілізації. Якщо така особа виражає бажання служити, вона повинна подати заяву, і лише після цього її можна розглянути на призов. Те ж саме стосується і багатодітних військовозобов'язаних: їх можуть призвати лише у випадку, якщо вони особисто подають заяву.

мобілізація, мобілізація в Україні, повістки

Роман Сушко також вказав на необхідність отримання заяви від дружини тих чоловіків, які виразили бажання служити. Це робиться для уникнення можливих непорозумінь та конфліктів в сім'ї, оскільки були випадки, коли чоловіки подавали заяви на мобілізацію, а потім їхні дружини вимагали повернення чоловіків назад.

Джерело: Кременчуцький ТелеграфЪ.

Останні новини України:

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

Як писала Politeka, йде мобілізація в Україні, українцям розповіли, що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці військовозобов'язаному.

Також Politeka повідомляла, ухилянти від мобілізації вигадали новий метод втечі за кордон.