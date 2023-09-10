В Украине, где военное положение и мобилизацию продлили до 15 ноября, могут мобилизовать непригодных для военной службы украинцев.

Мобилизация в Украине продолжается. Украина во время мобилизации не может принять на военную службу по контракту людей, не подлежащих призыву согласно законодательству. Однако есть некоторые исключения, когда они могут мобилизовать непригодных к военной службе.

Роман Сушко, начальник Кременчугского районного Территориального центра карьеры и социальной защиты, объяснил этот процесс.

Он подчеркнул, что ТЦК не может напрямую мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако в рамках мобилизации предусмотрено, если такие лица выражают желание вступить на военную службу, их направляют на Военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Там комиссия принимает решение, может ли данное лицо занимать военную службу.

Аналогичная процедура существует и для лиц, непригодных к военной службе по медицинским показателям в рамках мобилизации. Если такое лицо выражает желание служить, оно должно подать заявление, и только после этого его можно рассмотреть призыв. То же касается и многодетных военнообязанных: их могут призвать только в случае, если они лично подают заявление.

Роман Сушко также отметил необходимость получения заявления от жены тех мужчин, которые выразили желание служить. Это делается во избежание возможных недоразумений и конфликтов в семье, поскольку были случаи, когда мужчины подавали заявления на мобилизацию, а затем их жены требовали возвращения мужчин обратно.

Источник: Кременчуцький ТелеграфЪ.

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