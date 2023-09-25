Було встановлено максимальні та мінімальні штрафи для порушників. До того ж водійські права також можуть забрати.

У жовтні в Україні набувають чинності посилені санкції для водіїв, які порушують правила дорожнього руху, згідно з Законом України 1231-IX. Ці нові правила передбачають значні санкції для порушників, включаючи високі грошові штрафи та можливість позбавлення права керування транспортними засобами.

Були також встановлені максимальні та мінімальні штрафи для порушників. Максимальна сума штрафу, яку можуть нарахувати порушнику, становить 40 тисяч гривень. У випадках серйозних порушень можуть призначити важче покарання ніж штраф. Зокрема, водій може бути позбавлений права керування автомобілем на кілька років.

Основні зміни у законі включають:

Штраф у розмірі 20 400 гривень за керування транспортним засобом після позбавлення цього права судом.

Якщо таке порушення відбувається вдруге, штраф подвоюється і становить 40 800 гривень.

Крім того, суд може присудити ще сильніше покарання. Варто зазначити, що тепер суд має право заборонити особі керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років або накласти адміністративний арешт. Позбавлення права водіння може стати наслідком серйозних порушень, таких як створення аварійних ситуацій (до 1 року), залишення місця ДТП (до 2 років), керування у стані сп'яніння і інші.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.