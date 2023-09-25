Были установлены максимальные и минимальные штрафы для нарушителей. К тому е водительские права также могут забрать.

В октябре в Украине вступают в силу усиленные санкции для водителей, нарушающих правила дорожного движения, согласно Закону Украины 1231-IX . Эти новые правила предусматривают значительные санкции нарушителям, включая высокие денежные штрафы и возможность лишения права управления транспортными средствами.

Были установлены максимальные и минимальные штрафы для нарушителей. Максимальная сумма штрафа, которую могут начислить нарушителю, составляет 40 тысяч гривен. В случаях серьезных нарушений могут назначить более тяжелое наказание, чем штраф. В частности, водитель может быть лишен права вождения на несколько лет.

Основные изменения в законе включают:

Штраф в размере 20400 гривен за управление транспортным средством после лишения этого права судом.

Если такое нарушение совершается во второй раз, штраф удваивается и составляет 40 800 гривен.

Кроме того, суд может присудить еще более сильное наказание. Следует отметить, что теперь суд вправе запретить лицу управлять автомобилем сроком от 5 до 7 лет или наложить административный арест. Лишение права вождения может стать следствием серьезных нарушений, таких как создание аварийных ситуаций (до 1 года), оставление ДТП (до 2 лет), управление в состоянии опьянения и другие.

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