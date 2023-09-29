Такі умови були озвучені в США щодо "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", вже прописані у меморандумі між МВФ та Україною.

Україна планує підвищити тарифи на газ та електроенергію, і це може відбутися під час наступного опалювального сезону в 2024 році. Такі зміни в тарифах на комуналку випливають із умов, які були оголошені в Сполучених Штатах щодо "лібералізації тарифів", і вони також враховані в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

За думкою Олега Попенка, голови спілки споживачів комунальних послуг, підвищення тарифів може статися в найближчому майбутньому.

Він передбачає, що до кінця 2024 року ціни на електроенергію можуть зрости на 5-6 гривень. Тарифи на газ також можуть збільшитися, спочатку до рівня 11-13 гривень, а потім можливо навіть до 15 гривень в два етапи.

Ось щодо тарифів на опалення та гарячу воду, без компенсацій від державного та місцевого бюджетів, вони можуть підвищитися на 30-50%, залежно від регіону.

Тим часом експерт Олег Пендзин наголосив, що такі самі умови, які були озвучені в США щодо "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", вже прописані у меморандумі між МВФ та Україною. Він додав, що ці умови не є новими, але жодна політична сила раніше не намагалася підняти тарифи, оскільки це може негативно вплинути на їхні рейтинги.

У Міністерстві соціальної політики висловили готовність впровадити рекомендації США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію. Вони також планують збалансувати зростання цін шляхом надання субсидій і виділення 50 мільярдів гривень з бюджету на цю мету.

Джерело: ТСН.

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