Такие условия были озвучены в США по "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", уже прописаны в меморандуме между МВФ и Украиной.

Украина планирует повысить тарифы на газ и электроэнергию, и это может произойти в следующем отопительном сезоне в 2024 году. Такие изменения в тарифах на коммуналку вытекают из условий, объявленных в Соединенных Штатах по "либерализации тарифов", и они также учтены в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

По мнению Олега Попенко, главы союза потребителей коммунальных услуг, повышение тарифов может произойти в ближайшем будущем.

Он предполагает, что к концу 2024 года цены на электроэнергию могут вырасти на 5-6 гривен. Тарифы на газ также могут увеличиться сначала до уровня 11-13 гривен, а потом возможно даже до 15 гривен в два этапа.

Вот что касается тарифов на отопление и горячую воду, без компенсаций от государственного и местного бюджетов, они могут повыситься на 30-50%, в зависимости от региона.

Между тем эксперт Олег Пендзин подчеркнул, что такие же условия, которые были озвучены в США по "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", уже прописаны в меморандуме между МВФ и Украиной. Он добавил, что эти условия не новые, но ни одна политическая сила ранее не пыталась поднять тарифы, поскольку это может негативно повлиять на их рейтинги.

В Министерстве социальной политики выразили готовность ввести рекомендации США по повышению тарифов на газ и электроэнергию. Они также планируют сбалансировать рост цен путем предоставления субсидий и выделения 50 миллиардов гривен из бюджета на эти цели.

Источник: ТСН.

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