Ігор Кондратюк розповів, яким зараз є «Караоке на Майдане» та поділився розчаруванням.
Кондратюк розповів, що його невеличке турне «Караоке на майдані» завершено і воно було містами США і благодійним.
«Ми співали з українцями США в чотирьох містах: Warrington (PA), Yonkers (NY), Detroit (MI) та Chicago (IL)», - розповів Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.
Ігор Кондратюк також пожілився розчаруванням:
«Всього на чотирьох «Караоке на майдані» зібрано 33 500 $. Якщо чесно, я сподівався, що буде більша сума, проте...дякую усім, хто задонатив бодай 1$», - розповів ведучий легендарного «Караоке на майдані».
Ігор Кондратюк також розповів, куди підуть зібрані на «Караоке на майдані» гроші.
«Всі кошти йдуть у фонд, на протезування та реабілітацію важко поранених наших воїнів. До слова, хлопці, які зараз на лікуванні у Філадельфії та Чикаго, були разом з нами на наших заходах….», - розповів Кондратюк.
Ігор Кондратюк також повідомив, що він познайомився з десятками українців США і всі вони залишились українцями, розвивають в містах українську культуру. До слова, підкреслив Ігор Кондратюк, усі «Караоке на майдані» проводились в приміщеннях культурних центрів греко-католицьких церков.
Крім того, Ігор Кондратюк розповів історію про дальнобійника з Чикаго. Чоловік затятий рибалка, який увесь вільний від роботи час рибалить на озері Мічиган.
Потім чоловік продає біля української церкви власноруч копечну рибу та червону ікру, а всі отримані кошти передає на ЗСУ.
Нагадаємо, що скандал між Ігорем Кондратюком і Козловським не вщухає.
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