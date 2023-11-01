«Караоке на Майдані», легендарний проєкт, який любили і дивилися мільйоні українців, продовжує своє життя, але в дещо трансформованому вигляді.

Ігор Кондратюк розповів, яким зараз є «Караоке на Майдане» та поділився розчаруванням.

Кондратюк розповів, що його невеличке турне «Караоке на майдані» завершено і воно було містами США і благодійним.

«Ми співали з українцями США в чотирьох містах: Warrington (PA), Yonkers (NY), Detroit (MI) та Chicago (IL)», - розповів Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Кондратюк також пожілився розчаруванням:

«Всього на чотирьох «Караоке на майдані» зібрано 33 500 $. Якщо чесно, я сподівався, що буде більша сума, проте...дякую усім, хто задонатив бодай 1$», - розповів ведучий легендарного «Караоке на майдані».

Ігор Кондратюк також розповів, куди підуть зібрані на «Караоке на майдані» гроші.

«Всі кошти йдуть у фонд, на протезування та реабілітацію важко поранених наших воїнів. До слова, хлопці, які зараз на лікуванні у Філадельфії та Чикаго, були разом з нами на наших заходах….», - розповів Кондратюк.

Ігор Кондратюк також повідомив, що він познайомився з десятками українців США і всі вони залишились українцями, розвивають в містах українську культуру. До слова, підкреслив Ігор Кондратюк, усі «Караоке на майдані» проводились в приміщеннях культурних центрів греко-католицьких церков.

Крім того, Ігор Кондратюк розповів історію про дальнобійника з Чикаго. Чоловік затятий рибалка, який увесь вільний від роботи час рибалить на озері Мічиган.

Потім чоловік продає біля української церкви власноруч копечну рибу та червону ікру, а всі отримані кошти передає на ЗСУ.

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