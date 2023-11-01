«Караоке на Майдане», легендарный проект, который любили и смотрели миллионы украинцев, продолжает свою жизнь, но в несколько трансформированном виде.

Игорь Кондратюк рассказал, какое сейчас «Караоке на Майдане» и поделился разочарованием.

Кондратюк рассказал, что его небольшое турне «Караоке на майдане» завершено и оно было по городам США и благотворительным.

"Мы пели с украинцами США в четырех городах: Warrington (PA), Yonkers (NY), Detroit (MI) и Chicago (IL)", - рассказал Кондратюк на своей странице в Facebook.

Игорь Кондратюк также поделился разочарованием:

«Всего на четырех «Караоке на майдане» собрано 33 500$. Если честно, я надеялся, что будет больше сумма, однако...благодарю всех, кто задонатил хотя бы 1$», - рассказал ведущий легендарного «Караоке на майдане».

Игорь Кондратюк также рассказал, куда пойдут собранные на "Караоке на майдане" деньги.

«Все средства идут в фонд, на протезирование и реабилитацию тяжело раненых наших воинов. Кстати, ребята, которые сейчас на лечении в Филадельфии и Чикаго, были вместе с нами на наших мероприятиях…» , – рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк также сообщил, что познакомился с десятками украинцев США и все они остались украинцами, развивают украинскую культуру. К слову, подчеркнул Игорь Кондратюк, все "Караоке на майдане" проводились в помещениях культурных центров греко-католических церквей.

Кроме того, Игорь Кондратюк рассказал историю о дальнобойщике из Чикаго. Человек ярый рыбак, который все свободное от работы время рыбачит на озере Мичиган.

Затем мужчина продает возле украинской церкви собственноручно копечную рыбу и красную икру, а все полученные средства передает на ВСУ.

Напомним, что скандал между Игорем Кондратюком и Козловским не утихает.

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