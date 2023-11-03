Стало відомо, що змінилося з 1 листопада для українців – які зміни чекають із субсидіями, компенсаціями та виплатами.

Українцям переглянули низку виплат. З 1 листопада в Україні внесено зміни до порядку виплат грошової допомоги та соціальних виплат. Стало відомо, що змінилося з 1 листопада.

Так, грошову допомогу переселенцям призначатимуть відразу на всю сім’ю. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вперше звертатимуться по виплати, тепер мають звертатися по одній людині з кожної родини.

Водночас грошову допомогу продовжать отримувати родини з низьким рівнем доходу, членами яких є інваліди, пенсіонери, а також сім'ї з трьома або більше неповнолітніми дітьми, якщо загальний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімуми (наразі 10,728 гривень для працездатної особи).

Крім того, українці, які втратили житло через бойові дії, починаючи з 1 листопада, отримуватимуть житлові сертифікати в рамках програми "єВідновлення". Зараз найбільше заявок подано від мешканців Київської та Харківської областей.

Понад 200 житлових сертифікатів було сформовано після проведення обстеження, і обмін їх на житло буде можлим починаючи також з 1 листопада.

Щодо субсидій, вони були перераховані на опалювальний сезон і залишаються активними до квітня 2024 року. Тобто громадяни, які мають право на житлову субсидію, отримають її автоматично.

Особи, яким раніше не надавали субсидію або відмовляли у її призначенні на неопалювальний період, можуть подати заяву до 30 листопада 2023 року, і пільги будуть нараховані з жовтня.

Джерело: OBOZ.UA

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