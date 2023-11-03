Стало известно, что изменилось с 1 ноября для украинцев - какие перемены ждут из субсидиями, компенсациями и выплатами.

Украинцам пересмотрели ряд выплат. С 1 ноября в Украине внесены изменения в порядок выплат денежной помощи и социальных выплат. Стало известно, что изменилось с 1 ноября.

Да, денежную помощь переселенцам будут назначать сразу на всю семью. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые впервые будут обращаться за выплатой, теперь должны обращаться по одному человеку из каждой семьи.

В то же время денежную помощь продолжат получать семьи с низким уровнем дохода, членами которых являются инвалиды, пенсионеры, а также семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми, если общий доход на одного человека в семье не превышает 4 прожиточных минимума (сейчас 10,728 гривен трудоспособного лица).

Кроме того, украинцы, потерявшие жилье из-за боевых действий, начиная с 1 ноября, будут получать жилищные сертификаты в рамках программы "Восстановление". Сейчас больше заявок подано от жителей Киевской и Харьковской областей.

Более 200 жилищных сертификатов было сформировано после проведения обследования, и обмен их на жилье будет возможным, начиная также с 1 ноября.

В отношении субсидий они были перечислены на отопительный сезон и остаются активными до апреля 2024 года. То есть граждане, имеющие право на жилищную субсидию, получат ее автоматически.

Лица, которым ранее не предоставляли субсидию или отказывали в ее назначении на неотапливаемый период, могут подать заявление до 30 ноября 2023 года и льготы будут начислены с октября.

Источник: OBOZ.UA

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Напомним, не все украинцы могут получить денежную помощь от ООН.

Как писала Politeka, субсидия в ноябре будет выплачена не всем украинцам.

Также Politeka сообщала, что украинцам выплатят денежную помощь до 5800 гривен.