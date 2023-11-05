На перший погляд, ця монета може здатися звичайною і нічим особливою, порівняно з іншими, які постійно обертаються в грошовому обігу.

Відомо, що деякі українські монети, які мають рідкісні дефекти та особливості, можуть мати велику вартість. Іноді такі унікальні екземпляри можуть потрапити до звичайного грошового обігу.

Наразі на ринку нумізматики з'явився цікавий лот - 10-копійкова монета, яка оцінюється майже в 2 тисячі доларів, що дорівнює 65 тисячам гривень. Про це йдеться на сайті "Монітекс".

На перший погляд, ця монета може здатися звичайною і нічим особливою, порівняно з іншими, які постійно обертаються в грошовому обігу. Проте це не так. Для того, щоб розпізнати її особливість, потрібно лише приділити увагу її аверсу та реверсу.

Справа в тому, що саме цю монету, за класифікацією позначену як "4Вам", було виготовлено на верстатобудівному заводі в Луганську у 1992 році. Для карбування деяких монет використовували англійські штемпелі, які мали певні дефекти. Під час карбування монети отримали незвичайний аверс. Звертаючи увагу, можна побачити, що на таких 10-копійкових монетах має вигляд випуклого щита та видавленого тризуба, хоча це мало б бути навпаки.

Ця особливість монети є результатом використання пуансонів з дефектами, які були вироблені в Великобританії. Фахівці з України випадково використали не ті шаблони і помітили помилку лише після видання першої партії монет.

Саме цей дефект робить монету надзвичайно цінною. Первісно вважалося, що всю партію монет із дефектами слід переплавити. Проте деякі екземпляри якимось чином потрапили в грошовий обіг та до колекцій нумізматів. Кількість таких 10-копійкових монет не відома, і тому нумізмати буквально "полюють" на них, оскільки вважають ці монети дуже рідкісними.

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