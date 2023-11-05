На первый взгляд, эта монета может показаться обычной и ничем особенной, по сравнению с другими, постоянно вращающимися в денежном обращении.

Известно, что некоторые украинские монеты, имеющие редкие дефекты и особенности, могут иметь большую стоимость. Иногда такие уникальные экземпляры могут попасть в обычный денежный оборот.

Сейчас на рынке нумизматики появился интересный лот - 10-копеечная монета, которая оценивается почти в 2 тысячи долларов, что равняется 65 тысячам гривен. Об этом говорится на сайте Монитекс.

На первый взгляд, эта монета может показаться обычной и ничем особенной, по сравнению с другими, постоянно вращающимися в денежном обращении. Однако это не так. Чтобы распознать ее особенность, нужно лишь уделить внимание ее аверсу и реверсу.

Дело в том, что именно эта монета, по классификации обозначенная как "4Вам", была изготовлена ​​на станкостроительном заводе в Луганске в 1992 году. Для чеканки некоторых монет использовали английские штемпели, имевшие определенные дефекты. Во время чеканки монеты получили необычный аверс. Обращая внимание, можно увидеть, что на таких 10-копеечных монетах выглядит выпуклый щит и выдавленный трезубец, хотя это должно быть наоборот.

Эта особенность монеты является результатом использования пуансонов с дефектами, произведенными в Великобритании. Специалисты из Украины случайно использовали не эти шаблоны и заметили ошибку только после издания первой партии монет.

Именно этот дефект делает монету очень ценной. Первоначально считалось, что всю партию монет с дефектами следует переплавить. Однако некоторые экземпляры каким-то образом попали в денежное обращение и в коллекции нумизматов. Количество таких 10-копеечных монет неизвестно, и поэтому нумизматы буквально "охотятся" на них, поскольку считают эти монеты очень редкими.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.