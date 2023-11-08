Відомий шеф-кухар і зірка «Мастер Шеф» Євген Колоптенко не є єдиним відомим українським чоловіком, який приділяє свої зовнішності увагу настільки, що робить навіть манікюр.

Так, свого часу Євген Клопотенко нафарбував один палець жовтий, а інший синім, пише Politeka.net.

Доповнювали манікюр Клопотенка червоні цятки.

Однак Клопотенко є не єдиною зіркою «Мастер Шеф», яка любить фарбувати нігті. Так, деякий час у майстринь з манікюру готовий витратити і суддя «Мастер Шеф», відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

«Це просто гель-покриття», - казав Ектор Хіменес-Браво, реагуючи на критику підписниць.

Виявилося, що нафарбовані нігті Ектора Хіменеса-Браво сподобались далеко не всім.

«Чоловіки нігті не малюють – це жіноча справа»,

«Думала, що ви пальця забили! Потім додивилась, що манікюр! Капець, ніяк не звикну до нових трендів»,

"Дуже вас поважаю, але манікюр такого плану... ну куда",- критикували Ектора підписниці.

Реагуючи на критику, Ектор Хіменес-Браво зізнався, що не розуміє такого ставлення. Мовляв, чоловіки також мають доглядати за собою.

А от на нігтях українського хореографа і колишнього чоловіка Ірини Білик Дмитра Коляденка можна було помітити і яскравий манікюр, і лак чорного кольору.

Ще однією українською зіркою, яка можна помітити з манікюром є епатажний співак MELOVIN. Причому якось співак позував навіть з накладними нігтями.

Доречі, зустріти співака MELOVIN можна і у секонд-хендах. Артист зізнавався, що любить купляти одяг як у секондах, так і у мас-мартах. Так, взуття співака коштує 1,5 тисячі гривень, а пальто дві тисячі гривень.

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